В пригороде Дамаска блокпост силовиков подвергся нападению

"На блокпосту на въезде в город Джарамана были остановлены два человека, ехавшие на мотоцикле, для проверки документов. В ходе досмотра один из них выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух, после чего бросил две ручные гранаты в сторону сотрудников безопасности, в результате чего трое сотрудников получили ранения", — пишет агентство.