В пригороде Дамаска блокпост силовиков подвергся нападению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блокпост сил безопасности в пригороде Дамаска подвергся нападению.
- Один человек погиб, трое силовиков ранены в результате нападения.
БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости. Блокпост сил безопасности в пригороде Дамаска подвергся нападению, один человек погиб, трое силовиков ранены, передает сирийское государственное агентство SANA.
"На блокпосту на въезде в город Джарамана были остановлены два человека, ехавшие на мотоцикле, для проверки документов. В ходе досмотра один из них выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух, после чего бросил две ручные гранаты в сторону сотрудников безопасности, в результате чего трое сотрудников получили ранения", — пишет агентство.
Как уточняет SANA, третья граната взорвалась в руках у нападавшего, он погиб. После установления личности выяснилось, что погибший находился в розыске по делам об убийстве и торговле наркотиками.
Второй мужчина, который был вместе с нападавшим, задержан. Расследование продолжается для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия необходимых правовых мер.