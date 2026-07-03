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В пригороде Дамаска блокпост силовиков подвергся нападению - РИА Новости, 03.07.2026
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18:16 03.07.2026
В пригороде Дамаска блокпост силовиков подвергся нападению

В пригороде Дамаска блокпост силовиков подвергся нападению, один человек погиб

© РИА НовостиСкорая в Сирии
Скорая в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Скорая в Сирии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блокпост сил безопасности в пригороде Дамаска подвергся нападению.
  • Один человек погиб, трое силовиков ранены в результате нападения.
БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости. Блокпост сил безопасности в пригороде Дамаска подвергся нападению, один человек погиб, трое силовиков ранены, передает сирийское государственное агентство SANA.
"На блокпосту на въезде в город Джарамана были остановлены два человека, ехавшие на мотоцикле, для проверки документов. В ходе досмотра один из них выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух, после чего бросил две ручные гранаты в сторону сотрудников безопасности, в результате чего трое сотрудников получили ранения", — пишет агентство.
Как уточняет SANA, третья граната взорвалась в руках у нападавшего, он погиб. После установления личности выяснилось, что погибший находился в розыске по делам об убийстве и торговле наркотиками.
Второй мужчина, который был вместе с нападавшим, задержан. Расследование продолжается для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия необходимых правовых мер.
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