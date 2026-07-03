Число жертв теракта в Дамаске возросло до девяти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В кафе в центре Дамаска произошел взрыв, в результате которого погибли девять человек, еще 20 получили ранения.
- По предварительным данным следствия, в кафе сработало примитивное взрывное устройство весом около килограмма.
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Число жертв теракта в кафе в центре Дамаска возросло до девяти, 20 человек получили ранения, сообщило МВД Сирии.
В четверг телеканал Syria TV сообщил, что в одном из кафе на улице Ан-Наср в Дамаске произошел взрыв.
"Взрыв в кафе возле дворца юстиции в Дамаске привел к гибели девяти человек, 20 получили ранения", - сообщило МВД сирийскому агентству новостей SANA.
По предварительным данным следствия, в кафе сработало примитивное взрывное устройство весом около килограмма, взрыв привел к большим разрушениям и значительному числу жертв.
Расследование продолжается, чтобы установить причастных к взрыву.
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28 декабря 2025, 21:59