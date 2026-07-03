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Число жертв теракта в Дамаске возросло до девяти - РИА Новости, 03.07.2026
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03:07 03.07.2026
Число жертв теракта в Дамаске возросло до девяти

Число жертв теракта в Дамаске возросло до девяти, 20 ранены

© REUTERS / Yamam Al ShaarПолиция на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия
Полиция на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Полиция на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В кафе в центре Дамаска произошел взрыв, в результате которого погибли девять человек, еще 20 получили ранения.
  • По предварительным данным следствия, в кафе сработало примитивное взрывное устройство весом около килограмма.
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Число жертв теракта в кафе в центре Дамаска возросло до девяти, 20 человек получили ранения, сообщило МВД Сирии.
В четверг телеканал Syria TV сообщил, что в одном из кафе на улице Ан-Наср в Дамаске произошел взрыв.
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"Взрыв в кафе возле дворца юстиции в Дамаске привел к гибели девяти человек, 20 получили ранения", - сообщило МВД сирийскому агентству новостей SANA.
По предварительным данным следствия, в кафе сработало примитивное взрывное устройство весом около килограмма, взрыв привел к большим разрушениям и значительному числу жертв.
Расследование продолжается, чтобы установить причастных к взрыву.
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В миреДамаск (город)Сирия
 
 
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