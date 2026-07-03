Число жертв теракта в Дамаске возросло до девяти

ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Число жертв теракта в кафе в центре Дамаска возросло до девяти, 20 человек получили ранения, сообщило МВД Сирии.

По предварительным данным следствия, в кафе сработало примитивное взрывное устройство весом около килограмма, взрыв привел к большим разрушениям и значительному числу жертв.