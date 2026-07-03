В Челябинске девочка устроила пожар, когда жарила наггетсы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинске произошел пожар в квартире, когда девочка-подросток жарила наггетсы.
- Ребенок не пострадал.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Пожар произошел в квартире жилого дома в Челябинске, когда девочка-подросток жарила наггетсы, ребенок не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Накануне днем в одной из квартир Челябинска подросток решил пожарить наггетсы. В процессе разогрева масло на сковороде воспламенилось. Ребенок растерялся и вместо того, чтобы накрыть посуду крышкой (это перекрывает доступ кислорода), в панике включил вытяжку, что только раздуло пламя", – говорится в сообщении.
Затем девочка попыталась залить горящее масло водой, и произошла мощная вспышка. В результате огонь повредил натяжной потолок и кухонный гарнитур.
Никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
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