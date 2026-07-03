Водитель катера, насмерть сбивший ребенка, не согласился с задержанием

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, не согласился с тем, что его задержали правоохранители, следует из видеозаписи, опубликованной Западным МСУТ СК России.