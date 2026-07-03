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Водитель катера, насмерть сбивший ребенка, не согласился с задержанием - РИА Новости, 03.07.2026
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20:14 03.07.2026
Водитель катера, насмерть сбивший ребенка, не согласился с задержанием

Сбивший ребенка в Воронеже водитель катера не согласился с задержанием

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель катера, насмерть сбивший 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, ранее был судим и в день трагедии употреблял алкоголь.
  • Подозреваемый не согласился с задержанием.
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, не согласился с тем, что его задержали правоохранители, следует из видеозаписи, опубликованной Западным МСУТ СК России.
Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали ранее в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве, ему предъявлено обвинение по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека". Водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь, а после происшествия скрывался у знакомого.
"Нет", — ответил обвиняемый на вопрос правоохранителя о том, согласен ли он с задержанием.
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