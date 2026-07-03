Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

© Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

В деле о покушении на Ермолаева не исключен личный мотив, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранители рассматривают версию о личном мотиве в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Подозреваемая в покушении — гражданка Украины Анастасия Березовская, ее обнаружили в Германии.

Правоохранители пока не могут привести доказательств причастности каких-либо спецслужб к организации взрыва.

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Правоохранители, расследующие покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, не исключают личный мотив в действиях попавшей под подозрение украинки, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на Ермолаева, это гражданка Украины Анастасия Березовская.

"В силовых структурах сейчас рассматривается как версия о связи с организованной преступностью, так и версия о личном мотиве", - говорится в публикации журнала.

Журнал отмечает, что правоохранители пока не могут привести доказательств причастности каких-либо спецслужб к организации взрыва.

Кроме того, Spiegel со ссылкой на расследование французских органов безопасности пишет, что гражданка Украины может иметь опыт охоты, а также доступ к легальному оружию.

Телеканал BFMTV ранее сообщал со ссылкой на источник, близкий к делу, что подозреваемая была обнаружена в Германии. Заместитель генпрокурора Монако Морган Раймон заявил, что подозреваемая покинула княжество на машине с немецкими номерами и направилась в ФРГ через Францию, Италию и другие страны Европы.