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В деле о покушении на Ермолаева не исключен личный мотив, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2026
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20:02 03.07.2026
В деле о покушении на Ермолаева не исключен личный мотив, пишут СМИ

Spiegel: в деле о покушении на Ермолаева не исключают личного мотива

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители рассматривают версию о личном мотиве в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Подозреваемая в покушении — гражданка Украины Анастасия Березовская, ее обнаружили в Германии.
  • Правоохранители пока не могут привести доказательств причастности каких-либо спецслужб к организации взрыва.
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Правоохранители, расследующие покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, не исключают личный мотив в действиях попавшей под подозрение украинки, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на Ермолаева, это гражданка Украины Анастасия Березовская.
"В силовых структурах сейчас рассматривается как версия о связи с организованной преступностью, так и версия о личном мотиве", - говорится в публикации журнала.
Журнал отмечает, что правоохранители пока не могут привести доказательств причастности каких-либо спецслужб к организации взрыва.
Кроме того, Spiegel со ссылкой на расследование французских органов безопасности пишет, что гражданка Украины может иметь опыт охоты, а также доступ к легальному оружию.
Телеканал BFMTV ранее сообщал со ссылкой на источник, близкий к делу, что подозреваемая была обнаружена в Германии. Заместитель генпрокурора Монако Морган Раймон заявил, что подозреваемая покинула княжество на машине с немецкими номерами и направилась в ФРГ через Францию, Италию и другие страны Европы.
Взрыв произошел в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал бизнесмен. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro писала, что взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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