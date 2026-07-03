Генераторы ЗАЭС во время отключения резервной линии отработали штатно

Краткий пересказ от РИА ИИ Запорожская АЭС на два часа оставалась без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии.

В настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по штатной схеме, все системы безопасности функционируют в нормальном режиме.

Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС, которая в течение двух часов оставалось без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии в результате действий противника, на данный момент запитана по штатной схеме, сообщила пресс-служба станции.

"В настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по штатной схеме. Персонал станции продолжает контролировать параметры работы оборудования. Все системы безопасности функционируют в нормальном режиме", - говорится в сообщении станции в канале на платформе "Макс"

Отмечается, что дизель-генераторы во время обесточивания сработали штатно, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции. После восстановления внешнего питания они переведены в режим дежурства, сообщили на станции.