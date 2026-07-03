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Генераторы ЗАЭС во время отключения резервной линии отработали штатно - РИА Новости, 03.07.2026
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19:36 03.07.2026 (обновлено: 20:05 03.07.2026)
Генераторы ЗАЭС во время отключения резервной линии отработали штатно

Дизельгенераторы ЗАЭС во время отключения резервной линии отработал штатно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС на два часа оставалась без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии.
  • В настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по штатной схеме, все системы безопасности функционируют в нормальном режиме.
  • Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС, которая в течение двух часов оставалось без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии в результате действий противника, на данный момент запитана по штатной схеме, сообщила пресс-служба станции.
"В настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по штатной схеме. Персонал станции продолжает контролировать параметры работы оборудования. Все системы безопасности функционируют в нормальном режиме", - говорится в сообщении станции в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что дизель-генераторы во время обесточивания сработали штатно, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции. После восстановления внешнего питания они переведены в режим дежурства, сообщили на станции.
Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
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