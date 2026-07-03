Симоньян рассказала, что простила осужденных по делу о покушении на нее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Симоньян заявила, что простила осужденных по делу о подготовке покушения на нее и готова помочь их семьям, если потребуется.
- Второй Западный окружной военный суд приговорил Михаила Балашова к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на Симоньян, остальные 12 фигурантов получили сроки от 18 до шести лет лишения свободы.
- Симоньян выразила сожаление по поводу того, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за деньги.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя вынесенный в пятницу приговор по делу о подготовке покушения на нее, заявила, что не держит зла на осужденных, простила их и готова помочь их семьям, если такая помощь потребуется.
В пятницу Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Михаила Балашова по делу о подготовке покушения на Симоньян. Остальные 12 фигурантов дела получили сроки от 18 до шести лет лишения свободы.
"Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети, или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу", — сказала Симоньян в аудиосообщении на платформе "Макс".
Она также рассказала, что ей показали фотографии и видеозаписи, на которых видно, как фигуранты следили за ней возле дома.
"Главному дали 20 лет. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я как христианка огорчена вообще этим всем — тем, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за 50 тысяч долларов, или за 150 тысяч долларов, или вообще за какие угодно суммы", —
добавила главред.
добавила главред.
В 2022 году Балашов создал ячейку в Москве, вовлекая в нее сторонников национал-социализма. Менее чем за год ее участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на людей, публикуя в Сети видео с пропагандой экстремизма.
Не позднее 16 июня 2023-го неустановленные лица, по данным Генпрокуратуры, обратились к Балашову с предложением убить Симоньян за 50 тысяч долларов. В июле того же года Балашов прибыл к схрону с автоматом Калашникова и патронами, там его и задержали правоохранители.