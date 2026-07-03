Симоньян рассказала, что простила осужденных по делу о покушении на нее

Краткий пересказ от РИА ИИ Симоньян заявила, что простила осужденных по делу о подготовке покушения на нее и готова помочь их семьям, если потребуется.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Михаила Балашова к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на Симоньян, остальные 12 фигурантов получили сроки от 18 до шести лет лишения свободы.

Симоньян выразила сожаление по поводу того, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за деньги.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя вынесенный в пятницу приговор по делу о подготовке покушения на нее, заявила, что не держит зла на осужденных, простила их и готова помочь их семьям, если такая помощь потребуется.

В пятницу Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Михаила Балашова по делу о подготовке покушения на Симоньян. Остальные 12 фигурантов дела получили сроки от 18 до шести лет лишения свободы.

"Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети, или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу", — сказала Симоньян в аудиосообщении на платформе "Макс"

Она также рассказала, что ей показали фотографии и видеозаписи, на которых видно, как фигуранты следили за ней возле дома.

"Главному дали 20 лет. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я как христианка огорчена вообще этим всем — тем, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за 50 тысяч долларов, или за 150 тысяч долларов, или вообще за какие угодно суммы", —

добавила главред.

В 2022 году Балашов создал ячейку в Москве, вовлекая в нее сторонников национал-социализма. Менее чем за год ее участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на людей, публикуя в Сети видео с пропагандой экстремизма.