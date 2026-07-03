В Нидерландах число смертей из-за эвтаназии выросло в пять раз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число смертей из-за эвтаназии в Нидерландах за 25 лет выросло в пять раз.
- Рост связан с несколькими факторами: старение населения, увеличение числа людей с хроническими заболеваниями и усиление внимания к праву человека самостоятельно принимать решения о своем лечении и конце жизни.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Число смертей из-за эвтаназии в Нидерландах за 25 лет выросло в пять раз, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного медицинскими центрами университетов Неймегена, Амстердама и Утрехта по заказу Министерства здравоохранения королевства.
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"Число сообщений о случаях эвтаназии в Нидерландах выросло с более чем двух тысяч до почти десяти тысяч в год в период с 1999 по 2024 год", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации ZonMw, которая финансирует исследования в области здравоохранения.
Согласно полученным данным, рост числа случаев эвтаназии связан сразу с несколькими факторами. Среди них — старение населения, увеличение числа людей, которые дольше живут с хроническими заболеваниями, а также усиление внимания к праву человека самостоятельно принимать решения о своем лечении и конце жизни.
В конце июня Минздрав Нидерландов сообщил о первом в стране случае эвтаназии ребенка.