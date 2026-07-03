В Нидерландах число смертей из-за эвтаназии выросло в пять раз

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"Число сообщений о случаях эвтаназии в Нидерландах выросло с более чем двух тысяч до почти десяти тысяч в год в период с 1999 по 2024 год", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации ZonMw, которая финансирует исследования в области здравоохранения.