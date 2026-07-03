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В Нидерландах число смертей из-за эвтаназии выросло в пять раз - РИА Новости, 03.07.2026
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11:16 03.07.2026 (обновлено: 13:26 03.07.2026)
В Нидерландах число смертей из-за эвтаназии выросло в пять раз

Число смертей из-за эвтаназии в Нидерландах за 25 лет выросло в пять раз

© AP Photo / Evert-Jan DanielsАвтомобиль скорой помощи в Нидерландах
Автомобиль скорой помощи в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Evert-Jan Daniels
Автомобиль скорой помощи в Нидерландах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число смертей из-за эвтаназии в Нидерландах за 25 лет выросло в пять раз.
  • Рост связан с несколькими факторами: старение населения, увеличение числа людей с хроническими заболеваниями и усиление внимания к праву человека самостоятельно принимать решения о своем лечении и конце жизни.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Число смертей из-за эвтаназии в Нидерландах за 25 лет выросло в пять раз, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного медицинскими центрами университетов Неймегена, Амстердама и Утрехта по заказу Министерства здравоохранения королевства.
«

"Число сообщений о случаях эвтаназии в Нидерландах выросло с более чем двух тысяч до почти десяти тысяч в год в период с 1999 по 2024 год", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации ZonMw, которая финансирует исследования в области здравоохранения.

Согласно полученным данным, рост числа случаев эвтаназии связан сразу с несколькими факторами. Среди них — старение населения, увеличение числа людей, которые дольше живут с хроническими заболеваниями, а также усиление внимания к праву человека самостоятельно принимать решения о своем лечении и конце жизни.
В конце июня Минздрав Нидерландов сообщил о первом в стране случае эвтаназии ребенка.
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