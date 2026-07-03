Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с Днем независимости республики, выразив уверенность в дальнейшем расширении и укреплении отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной Армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны.

"Выражаю уверенность в том, что корейско-белорусские отношения дружбы и сотрудничества, вышедшие на новый этап развития после нашей с Вами встречи в Пхеньяне в марте этого года, будут расширяться и укрепляться во всех сферах в соответствии с интересами народов двух стран", - приводит слова Ким Чен Ына пресс-служба Лукашенко.