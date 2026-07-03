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Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2026
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14:17 03.07.2026

Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель КНДР Ким Чен Ын
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Чен Ын направил поздравление Лукашенко в связи с Днем независимости республики.
  • Он выразил уверенность в дальнейшем расширении и укреплении отношений между КНДР и Белоруссией.
  • День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в день освобождения Минска от немецкой оккупации в 1944 году.
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с Днем независимости республики, выразив уверенность в дальнейшем расширении и укреплении отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной Армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны.
"Выражаю уверенность в том, что корейско-белорусские отношения дружбы и сотрудничества, вышедшие на новый этап развития после нашей с Вами встречи в Пхеньяне в марте этого года, будут расширяться и укрепляться во всех сферах в соответствии с интересами народов двух стран", - приводит слова Ким Чен Ына пресс-служба Лукашенко.
Лидер КНДР пожелал белорусскому президенту здоровья и больших успехов в работе для процветания страны, а белорусскому народу - благополучия.
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В миреКНДРБелоруссияМинскКим Чен ЫнАлександр Лукашенко
 
 
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