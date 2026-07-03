На выезде из Ярославля сняли ограничения из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было временно перекрыто из-за атаки украинских БПЛА.
- Перекрытие, движение транспорта восстановлено.
ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывали в целях безопасности из-за атаки украинских БПЛА, сейчас ограничения сняли, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По словам Евраева, ограничения действовали от Московского проспекта с Юго-Западной окружной во время вражеской атаки украинских БПЛА. Губернатор призывал воздержаться от поездок в данном направлении, а также выбирать маршрут, минуя указанный участок.
"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал глава региона в "Максе".
Угрозу атаки БПЛА в Ярославской области объявили в 15.41 мск. Евраев добавил, что опасность сохраняется.