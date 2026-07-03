На выезде из Ярославля сняли ограничения из-за атаки БПЛА

ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывали в целях безопасности из-за атаки украинских БПЛА, сейчас ограничения сняли, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По словам Евраева, ограничения действовали от Московского проспекта с Юго-Западной окружной во время вражеской атаки украинских БПЛА. Губернатор призывал воздержаться от поездок в данном направлении, а также выбирать маршрут, минуя указанный участок.