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В Смоленской области вспыхнул пожар на предприятии после атак БПЛА - РИА Новости, 03.07.2026
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08:35 03.07.2026 (обновлено: 08:38 03.07.2026)
В Смоленской области вспыхнул пожар на предприятии после атак БПЛА

Анохин: в Смоленской области вспыхнул пожар на предприятии после атак БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА минувшей ночью.
  • В результате атаки произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона, который был локализован сотрудниками МЧС.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА, в результате которой произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона, огонь локализован, сообщил губернатор Василий Анохин.
«
"Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сотрудниками МЧС огонь локализован, угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьВасилий АнохинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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