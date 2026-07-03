В Смоленской области вспыхнул пожар на предприятии после атак БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА минувшей ночью.
- В результате атаки произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона, который был локализован сотрудниками МЧС.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА, в результате которой произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона, огонь локализован, сообщил губернатор Василий Анохин.
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"Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сотрудниками МЧС огонь локализован, угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет.