В Белгородской области два человека пострадали при детонации беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Поляна Шебекинского округа в результате детонации БПЛА ВСУ на предприятии два человека получили осколочные ранения.

В городе Шебекино и селе Белянка Шебекинского округа от атак дронов повреждены автомобили и объекты инфраструктуры.

В Белгороде в результате удара FPV-дрона о дерево повреждено остекление многоквартирного дома, а в хуторе Семейный Ракитянского округа атакой дрона перебита газовая труба.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области в результате детонации БПЛА ВСУ на предприятии, сообщил оперативный штаб региона.

"Два человека пострадали в результате атаки ВСУ . В Шебекинском округе в поселке Поляна беспилотник сдетонировал на предприятии. Мужчина получил осколочные ранения спины и ноги, женщина - множественные осколочные ранения живота и ног. Бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте атаки повреждены административное здание и автомобиль.

В городе Шебекино от атак дронов повреждены две машины и оборудование коммерческого объекта, добавили в оперштабе. В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке - осколками посечены микроавтобус и легковой автомобиль.