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В Белгородской области два человека пострадали при детонации беспилотника - РИА Новости, 03.07.2026
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В Белгородской области два человека пострадали при детонации беспилотника

В Белгородской области два человека пострадали при детонации украинского дрона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Поляна Шебекинского округа в результате детонации БПЛА ВСУ на предприятии два человека получили осколочные ранения.
  • В городе Шебекино и селе Белянка Шебекинского округа от атак дронов повреждены автомобили и объекты инфраструктуры.
  • В Белгороде в результате удара FPV-дрона о дерево повреждено остекление многоквартирного дома, а в хуторе Семейный Ракитянского округа атакой дрона перебита газовая труба.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области в результате детонации БПЛА ВСУ на предприятии, сообщил оперативный штаб региона.
"Два человека пострадали в результате атаки ВСУ. В Шебекинском округе в поселке Поляна беспилотник сдетонировал на предприятии. Мужчина получил осколочные ранения спины и ноги, женщина - множественные осколочные ранения живота и ног. Бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на месте атаки повреждены административное здание и автомобиль.
В городе Шебекино от атак дронов повреждены две машины и оборудование коммерческого объекта, добавили в оперштабе. В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке - осколками посечены микроавтобус и легковой автомобиль.
Кроме того, по данным оперштаба, в Белгороде в результате удара FPV-дрона о дерево повреждено остекление многоквартирного дома. В Ракитянском округе хутор Семейный подвергся атаке дрона - перебита газовая труба.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородВооруженные силы Украины
 
 
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