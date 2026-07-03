Беспилотник впервые совершил перелет с Сахалина на Курилы

Краткий пересказ от РИА ИИ Беспилотный аппарат совершил перелет между курильским островом Кунашир и Сахалином.

Перелет БПЛА прошел с использованием уникальной системы связи и навигации «Геокосмос».

В Сахалинской области действует 75 сценариев применения дронов.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Впервые в истории беспилотный аппарат совершил перелет между курильским островом Кунашир и Сахалином, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Это огромный успех, друзья! Он стал результатом мощного альянса лидера рынка БПЛА, компании ZALA, и беспилотного крыла авиакомпании " Аврора ". Новейшая разработка – система связи и навигации "Геокосмос" – испытывается именно на нашей земле", - написал глава региона на платформе "Макс".

Губернатор напомнил, что в 2025 году "Аврора – БАС" уже совершила первый в России межрегиональный перелет из аэропорта Охи на севере Сахалина в Николаевск-на-Амуре.

"Сегодняшняя дистанция – 420 километров – в четыре раза сложнее, и мы ее взяли! После апробации технологию будем масштабировать по всему Дальнему Востоку", - подчеркнул Лимаренко и поздравил команду "Аврора – БАС", разработчиков ZALA и всех причастных с важным достижением.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, перелет БПЛА с дронопорта "Пушистый" на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире занял пять часов и прошел по всем правилам гражданской авиации. Движение беспилотника осуществлялось с использованием уникальной системы связи и навигации "Геокосмос", которая не зависит от спутниковой навигации и имеет функцию опознавания "свой – чужой".

"Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. На всем протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался соответствующими службами авиакомпании и управления воздушного движения. Это новейшая разработка компании ZALA, которая испытывается именно на Сахалине", – цитирует пресс-служба слова гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.