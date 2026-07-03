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Беспилотник впервые совершил перелет с Сахалина на Курилы - РИА Новости, 03.07.2026
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06:49 03.07.2026
Беспилотник впервые совершил перелет с Сахалина на Курилы

Первый в истории беспилотник совершил перелет между Сахалином и Курилами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотный аппарат совершил перелет между курильским островом Кунашир и Сахалином.
  • Перелет БПЛА прошел с использованием уникальной системы связи и навигации «Геокосмос».
  • В Сахалинской области действует 75 сценариев применения дронов.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Впервые в истории беспилотный аппарат совершил перелет между курильским островом Кунашир и Сахалином, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Это огромный успех, друзья! Он стал результатом мощного альянса лидера рынка БПЛА, компании ZALA, и беспилотного крыла авиакомпании "Аврора". Новейшая разработка – система связи и навигации "Геокосмос" – испытывается именно на нашей земле", - написал глава региона на платформе "Макс".
Дрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Беспилотное будущее России: производство БАС на Дальнем Востоке
20 октября 2025, 11:26
Губернатор напомнил, что в 2025 году "Аврора – БАС" уже совершила первый в России межрегиональный перелет из аэропорта Охи на севере Сахалина в Николаевск-на-Амуре.
"Сегодняшняя дистанция – 420 километров – в четыре раза сложнее, и мы ее взяли! После апробации технологию будем масштабировать по всему Дальнему Востоку", - подчеркнул Лимаренко и поздравил команду "Аврора – БАС", разработчиков ZALA и всех причастных с важным достижением.
Как сообщила пресс-служба правительства региона, перелет БПЛА с дронопорта "Пушистый" на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире занял пять часов и прошел по всем правилам гражданской авиации. Движение беспилотника осуществлялось с использованием уникальной системы связи и навигации "Геокосмос", которая не зависит от спутниковой навигации и имеет функцию опознавания "свой – чужой".
"Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. На всем протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался соответствующими службами авиакомпании и управления воздушного движения. Это новейшая разработка компании ZALA, которая испытывается именно на Сахалине", – цитирует пресс-служба слова гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.
В Сахалинской области, отмечает пресс-служба правительства региона, действует 75 сценариев применения дронов. Они помогают следить за лесными пожарами и заторами на реках, искать пропавших людей, бороться со стихийными свалками, охранять нерестилища лосося, контролировать состояние дорог, крыш и трубопроводов.
Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение с ZALA о сотрудничестве по БПЛА
5 июня, 02:29
 
СахалинКунашир (остров)Сахалинская областьВалерий Лимаренко"Аврора"
 
 
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