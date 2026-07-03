Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота.
- Приоритетными задачами Черноморского флота Белоусов назвал наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, средств отражения воздушного нападения и защиту военных и гражданских объектов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов приоритетными задачами Черноморского флота наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, средств отражения воздушного нападения и защиту военных и гражданских объектов.
"Глава российского военного ведомства отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач", - говорится в сообщении.