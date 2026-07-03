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Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота - РИА Новости, 03.07.2026
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12:52 03.07.2026 (обновлено: 13:30 03.07.2026)
Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота

Белоусов назвал приоритеты ЧФ, среди них отражение нападения с воздуха

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота.
  • Приоритетными задачами Черноморского флота Белоусов назвал наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, средств отражения воздушного нападения и защиту военных и гражданских объектов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов приоритетными задачами Черноморского флота наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, средств отражения воздушного нападения и защиту военных и гражданских объектов.
Как сообщило МО РФ, Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота, ему доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе.
"Глава российского военного ведомства отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач", - говорится в сообщении.
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Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота
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БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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