Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота.
- На совещании доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота, ему доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18