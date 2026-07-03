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В Белгороде вспыхнул пожар на полигоне ТБО после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2026
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22:14 03.07.2026 (обновлено: 22:15 03.07.2026)
В Белгороде вспыхнул пожар на полигоне ТБО после обстрела ВСУ

В Белгороде вспыхнул пожар на полигоне ТБО после ракетного обстрела ВСУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде после ракетного обстрела ВСУ произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов.
  • Украинский дрон атаковал многоквартирный дом, повредив остекление нескольких квартир.
  • Оперативные службы работают на местах происшествий, данные о пострадавших отсутствуют.
БЕЛГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов в Белгороде после ракетного обстрела ВСУ, сообщил мэр города Валентин Демидов.
В пятницу вечером оперштаб в своем канале на платформе "Макс" информировал, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО. Предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.
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"В 20.10 была объявлена ракетная опасность. Данных о повреждениях жилья и инфраструктуры к этому моменту нет. Произошло возгорание на полигоне ТБО", - написал Демидов в Telegram-канале.
Он добавил, что для ликвидации последствий на место выехали пожарные, дополнительно направлена техника "Белгорблагоустройства", а также работает техника собственника полигона.
Кроме того, глава города рассказал, что около 19.15 (мск) украинский дрон атаковал многоквартирный дом. По его словам, беспилотник сдетонировал о дерево рядом со зданием, в результате повреждено остекление нескольких квартир.
"На этот час нет данных о пострадавших. На месте работают все оперативные службы. Специалисты управ обходят квартиры и фиксируют повреждения в стартовых актах, чтобы передать их в работу строителям для организации восстановительных работ", - подчеркнул Демидов.
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