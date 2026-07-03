В Белгороде вспыхнул пожар на полигоне ТБО после обстрела ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгороде после ракетного обстрела ВСУ произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов.

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом, повредив остекление нескольких квартир.

Оперативные службы работают на местах происшествий, данные о пострадавших отсутствуют.

БЕЛГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов в Белгороде после ракетного обстрела ВСУ, сообщил мэр города Валентин Демидов.

В пятницу вечером оперштаб в своем канале на платформе "Макс" информировал, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО. Предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.

Telegram-канале. "В 20.10 была объявлена ракетная опасность. Данных о повреждениях жилья и инфраструктуры к этому моменту нет. Произошло возгорание на полигоне ТБО", - написал Демидов

Он добавил, что для ликвидации последствий на место выехали пожарные, дополнительно направлена техника "Белгорблагоустройства", а также работает техника собственника полигона.

Кроме того, глава города рассказал, что около 19.15 (мск) украинский дрон атаковал многоквартирный дом. По его словам, беспилотник сдетонировал о дерево рядом со зданием, в результате повреждено остекление нескольких квартир.