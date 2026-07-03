В Белгороде пять многоэтажек и 20 автомобилей повреждены при обстреле ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После обстрела ВСУ в Белгороде повреждены пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры.
- В результате обстрела погибла одна мирная жительница, еще одна женщина ранена, возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.
"Повреждены 20 транспортных средств, 24 квартиры в 5 МКД, объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что аварийные бригады продолжают восстановительные работы.
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