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В Белгороде пять многоэтажек и 20 автомобилей повреждены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.07.2026
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В Белгороде пять многоэтажек и 20 автомобилей повреждены при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После обстрела ВСУ в Белгороде повреждены пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры.
  • В результате обстрела погибла одна мирная жительница, еще одна женщина ранена, возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.
Утром 3 июля Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, погибла мирная жительница, еще одна женщина ранена. Возник пожар на территории одного из инфраструктурных объектов.
"Повреждены 20 транспортных средств, 24 квартиры в 5 МКД, объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что аварийные бригады продолжают восстановительные работы.
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