В Белгородской области восстанавливают электроснабжение после удара ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Россети» восстанавливают электроснабжение в Белгородской области после ракетного удара ВСУ.
- Задействуются резервные схемы электроснабжения, подача электроэнергии будет восстанавливаться поэтапно.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей в Белгородской области после ракетного удара ВСУ, задействуются резервные схемы, сообщила компания.
Энергетики компании "Россети" оперативно приступили к восстановлению электроснабжения жителей Белгородской области, которые были обесточены из-за ракетного удара ВСУ по энергообъекту утром 3 июля 2026 года.
"Сразу после атаки энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Задействуются резервные схемы электроснабжения потребителей. Подача электроэнергии будет восстанавливаться поэтапно", - говорится в сообщении.
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