Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Бавария" объявила о переходе защитника сборной Германии Натаниэля Брауна из франкфуртского "Айнтрахта".
- Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года, сумма трансфера составила 55 млн евро.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на своем сайте объявила о переходе защитника сборной Германии по футболу Натаниэля Брауна из франкфуртского "Айнтрахта".
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 55 млн евро.
Браун выступал за "Айнтрахт" с сезона 2024/25. В составе команды он забил семь мячей и сделал 13 голевых передач в 75 матчах. Защитник провел восемь встреч за национальную команду и забил свой первый мяч за нее в победном матче против команды Кюрасао (7:1) на чемпионате мира. Немцы в понедельник завершили выступление на мировом первенстве, проиграв парагвайцам в 1/16 финала.