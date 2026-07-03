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Футболист сборной Германии Браун после вылета с ЧМ перешел в "Баварию" - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
15:52 03.07.2026
Футболист сборной Германии Браун после вылета с ЧМ перешел в "Баварию"

"Бавария" объявила о переходе защитника сборной Германии Натаниэля Брауна

© Соцсети ФИФАНатаниэль Браун
Натаниэль Браун - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Соцсети ФИФА
Натаниэль Браун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Бавария" объявила о переходе защитника сборной Германии Натаниэля Брауна из франкфуртского "Айнтрахта".
  • Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года, сумма трансфера составила 55 млн евро.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на своем сайте объявила о переходе защитника сборной Германии по футболу Натаниэля Брауна из франкфуртского "Айнтрахта".
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 55 млн евро.
Браун выступал за "Айнтрахт" с сезона 2024/25. В составе команды он забил семь мячей и сделал 13 голевых передач в 75 матчах. Защитник провел восемь встреч за национальную команду и забил свой первый мяч за нее в победном матче против команды Кюрасао (7:1) на чемпионате мира. Немцы в понедельник завершили выступление на мировом первенстве, проиграв парагвайцам в 1/16 финала.
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ФутболСпортГерманияКюрасаоНатаниэль БраунБаварияАйнтрахт (Франкфурт)ЧМ по футболу 2026
 
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