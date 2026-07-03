Виктор Бардюк: леопарды из России могут расселиться на Корейский полуостров

Российская группировка одного из самых редких животных в мире – дальневосточного леопарда – может стать источником расселения этого вида на Корейский полуостров. Об этом, а также о "двойном гражданстве"подопечной самки леопарда Памелы Андерсон и о том, как туристу встретить в Приморье этого скрытного зверя, в интервью РИА Новости рассказал руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

— Виктор Владимирович, Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек". Какая работа сейчас ведется в рамках этого проекта, и когда будет подсчитана общая с КНР популяция леопардов?

— Соглашение о создании первого в мире трансграничного резервата для амурских тигров и дальневосточных леопардов было подписано в мае 2024 года в Пекине в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Сейчас работа ведется сразу по нескольким ключевым направлениям. В сфере охраны мы согласовали проведение международных соревнований государственных инспекторов в Китае. В области просвещения активно реализуется проект "Леопарды дружбы", рассказывающий о животных, обитающих по обе стороны границы. Эта работа идет при поддержке Президентского фонда природы.

Главный же научный приоритет сейчас – это совместная оценка состояния мировой популяции дальневосточного леопарда. Специалисты обеих стран завершают анализ огромного массива результатов фотомониторинга. Ожидается, что итоговые данные по общей численности леопарда на территории резервата будут объявлены в ближайшее время.

— Ранее нацпарк начал сотрудничество с Индией в проекте фотомониторинга редких кошек. Продолжается ли эта работа, и есть ли новые направления сотрудничества с этой страной?

— Да, это направление активно развивается. Мы установили прочные рабочие отношения с Национальным управлением по охране тигров (NTCA) при министерстве окружающей среды и лесного хозяйства Республики Индия, а также с индийским Фондом охраны природы (HNF). Основная цель нашего текущего сотрудничества – внедрение передового программного обеспечения на основе нейронных сетей. Этот искусственный интеллект позволит автоматически анализировать и сортировать данные с фотоловушек по видам животных, а также индивидуально распознавать особей леопардов и тигров. Мы передали индийским коллегам образцы наших данных для обучения нейросети работе с изображениями хищников приморской тайги. Программное обеспечение уже внедрено и работает. За счет работы нейросетей постоянно повышается его эффективность.

Также активно развивается информационное сотрудничество. Мы публикуемся в Big Cats Magazine Индии – это один из наиболее авторитетных международных журналов, посвященных исключительно диким кошкам, их изучению и сохранению. На страницах этого издания мы на английском языке рассказываем широкой мировой аудитории о дальневосточном леопарде, нашей уникальной природе и усилиях по ее сохранению.

— Обсуждается ли возможное сотрудничество в вопросах восстановления популяции леопарда в странах, где он обитал раньше, на Корейском полуострове? Есть ли такой запрос от Южной Кореи или КНДР?

— Возвращение дальневосточного леопарда на Корейский полуостров – это перспективная цель, к которой мы стремимся. Исторически этот зверь обитал в этих местах. На данный момент официальных запросов на реинтродукцию от стран полуострова не поступало, однако первые контакты для научного обмена уже установлены. В частности, мы направили корейской стороне предложения о развитии сотрудничества с КНДР в области сохранения дальневосточного леопарда и готовы принять делегацию специалистов.

У нас есть для этого отличные природные предпосылки: на самом юге национального парка, в пяти километрах от границы с КНДР в долине реки Туманной сформировалась стабильная размножающаяся группировка леопардов. Она может стать естественным источником расселения хищника на полуостров. Для отслеживания процесса необходима совместная работа, организация экспедиций, проведение зимних маршрутных учетов, установка фотоловушек. В этом может помочь богатейший опыт специалистов "Земли леопарда". Но пока об этом говорить рано.

— Продолжается ли расселение леопарда с юга Приморья на новые территории? До каких северных границ в теории этот вид может распространиться?

— Расселение леопарда успешно продолжается. Отличные результаты дает программа транслокации в Уссурийском заповеднике: переселенные туда хищники благополучно освоили новые территории на юге Приморского края. Особенно показательна история самца Leo 260M. Он был спасен котенком в 2022 году, прошел реабилитацию и в 2023 году был выпущен в дикую природу. Исследуя территории, он продвинулся далеко на восток и север, достигнув Ольгинского округа. Более того, он был зафиксирован в заказнике "Черные скалы" Дальнегорского муниципального округа – это в 400 километрах от ядра популяции. Эта точка стала самой северной и восточной фиксацией леопарда за последние 50 лет.

Теоретически леопард может распространиться по всему своему историческому ареалу в южной части Сихотэ-Алиня.

— Может ли популяция леопарда при действующих охранных мерах восстановиться до состояния стабильной? Сколько на это потребуется времени, и при какой численности леопарда в России можно будет говорить о стабилизации популяции?

— Да, популяция имеет все шансы восстановиться до стабильного состояния при сохранении текущих охранных мер. Согласно утвержденной Минприроды стратегии сохранения дальневосточного леопарда в России, целевым показателем является увеличение популяции до 150 особей к 2030 году. Именно создание группировки численностью не менее 150 особей с достаточным генетическим разнообразием оценивается научным сообществом как критерий ее устойчивости.

— Какие научные исследования ведутся сейчас на "Земле леопарда" и какие планируются?

— Основа нашей научной работы – это постоянный мониторинг состояния популяций дальневосточного леопарда, амурского тигра и копытных животных. Для учета последних мы используем авиаучеты с вертолета, чтобы понимать состояние кормовой базы. Главный научный приоритет на сегодняшний день – это обработка совместных данных фотомониторинга с нашими коллегами из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР. Анализ массива информации с камер уже находится на завершающей стадии. Мы планируем в ближайшее время объявить точные данные об общемировой численности популяции леопарда с учетом трансграничных особей.

— Каков на сегодня турпоток на охраняемых территориях "Земли леопарда"? Есть ли прирост в сравнении с прошлым годом?

— Ежегодно территории "Земли леопарда" посещают более 140 тысяч человек. Интерес к нашему экологическому туризму стабильно растет – еще семь-восемь лет назад в год посетителей было всего несколько тысяч.

— Как часто туристам на экотропах удается встретить редкого леопарда? Они любопытны, выходят сами к людям?

— Встретить дальневосточного леопарда во время обычной прогулки по экологической тропе практически невозможно. Это крайне скрытный, миролюбивый и осторожный хищник, который намеренно избегает встреч с человеком. Туристы на тропах ему совершенно не интересны. Однако для тех, кто мечтает увидеть зверя в естественной среде, у нас есть специальные фотоукрытия. Это оборудованные домики, где профессиональные фотографы и любители дикой природы могут находиться несколько дней. Это уникальная возможность заснять редчайшую кошку, не беспокоя ее, – единственная в мире такая возможность.

— Есть ли новости о "звездных"леопардах – Памеле, чьим хранителем является Памела Андерсон, и Мартине Фьерро, хранителем которого был папа Римский Франциск? Попадают ли они на фотоловушки?

— С нашими "звездными" подопечными все в порядке. Самец Мартин Фьерро (Leo 252M), названный папой Римским, продолжает уверенно чувствовать себя на Гамовском участке национального парка. Он отлично освоился на территории, а местный оленепарк фактически служит для него таежным "холодильником", поддерживая кормовую базу.

Самка Памела (Leo 38F), чьим хранителем выступает Памела Андерсон, тоже принесла интересные научные новости. В ходе обмена данными фотомониторинга с китайской стороной выяснилось, что она является трансграничной особью. Памела живет на территории сразу двух государств. Она стала одним из "лиц" нашего международного с КНР просветительского проекта "Леопарды дружбы".

— Иногда на фото попадаются леопарды с голубыми глазами. Это признак именно дальневосточного леопарда?