На Бали отметили рост числа обращений иностранцев с жаром и кашлем

Краткий пересказ от РИА ИИ Клиники на индонезийском острове Бали отмечают рост числа обращений иностранных пациентов с высокой температурой и сильным кашлем.

Среди заболевших немало как туристов, так и иностранцев, постоянно проживающих на острове; россияне сообщают об увеличении числа заболевших в русскоязычном сообществе.

Врачи подчеркивают, что по одним лишь симптомам невозможно определить, какой именно вирус вызвал заболевание, так как в регионе циркулируют различные возбудители сезонных респираторных инфекций.

ДЖАКАРТА, 3 июл — РИА Новости. Клиники на индонезийском острове Бали в последние недели отмечают рост числа обращений иностранных пациентов с высокой температурой и сильным кашлем, рассказали РИА Новости местные врачи на фоне сообщений СМИ о росте случаев гонконгского гриппа среди россиян на острове.

Ранее на неделе СМИ сообщали, что десятки российских туристов и экспатов на Бали заявили о заражении гонконгским гриппом. Заболевшие рассказали, что переносят этот вирус даже тяжелее, чем COVID-19.

“В последнее время мы действительно наблюдаем увеличение числа иностранных пациентов, обращающихся с высокой температурой, кашлем, болью в горле, ломотой в теле и общей слабостью. Большинство случаев представляют собой вирусные респираторные инфекции”, — сообщил РИА Новости Сутрия, врач одной из частных клиник острова.

По словам другого балийского медика, И Кришны Фатмайоно, среди заболевших немало как туристов, так и иностранцев, постоянно проживающих на острове.

“Основные жалобы - высокая температура, сильная слабость, кашель и мышечные боли”, - сказал собеседник агентства.

Россияне, проживающие на Бали, также рассказали РИА Новости, что в последние недели в русскоязычном сообществе острова увеличилось число заболевших.

“Практически каждый день в чатах кто-то спрашивает, где найти врача или чем сбить температуру. Многие пишут, что болеют целыми семьями” - рассказала проживающая на острове россиянка Валерия.

При этом опрошенные РИА Новости врачи подчеркивают, что по одним лишь симптомам невозможно определить, какой именно вирус вызвал заболевание - в регионе одновременно продолжают циркулировать различные возбудители сезонных респираторных инфекций.