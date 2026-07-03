На Бали отметили рост числа обращений иностранцев с жаром и кашлем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клиники на индонезийском острове Бали отмечают рост числа обращений иностранных пациентов с высокой температурой и сильным кашлем.
- Среди заболевших немало как туристов, так и иностранцев, постоянно проживающих на острове; россияне сообщают об увеличении числа заболевших в русскоязычном сообществе.
- Врачи подчеркивают, что по одним лишь симптомам невозможно определить, какой именно вирус вызвал заболевание, так как в регионе циркулируют различные возбудители сезонных респираторных инфекций.
ДЖАКАРТА, 3 июл — РИА Новости. Клиники на индонезийском острове Бали в последние недели отмечают рост числа обращений иностранных пациентов с высокой температурой и сильным кашлем, рассказали РИА Новости местные врачи на фоне сообщений СМИ о росте случаев гонконгского гриппа среди россиян на острове.
Ранее на неделе СМИ сообщали, что десятки российских туристов и экспатов на Бали заявили о заражении гонконгским гриппом. Заболевшие рассказали, что переносят этот вирус даже тяжелее, чем COVID-19.
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“В последнее время мы действительно наблюдаем увеличение числа иностранных пациентов, обращающихся с высокой температурой, кашлем, болью в горле, ломотой в теле и общей слабостью. Большинство случаев представляют собой вирусные респираторные инфекции”, — сообщил РИА Новости Сутрия, врач одной из частных клиник острова.
По словам другого балийского медика, И Кришны Фатмайоно, среди заболевших немало как туристов, так и иностранцев, постоянно проживающих на острове.
“Основные жалобы - высокая температура, сильная слабость, кашель и мышечные боли”, - сказал собеседник агентства.
Россияне, проживающие на Бали, также рассказали РИА Новости, что в последние недели в русскоязычном сообществе острова увеличилось число заболевших.
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“Практически каждый день в чатах кто-то спрашивает, где найти врача или чем сбить температуру. Многие пишут, что болеют целыми семьями” - рассказала проживающая на острове россиянка Валерия.
При этом опрошенные РИА Новости врачи подчеркивают, что по одним лишь симптомам невозможно определить, какой именно вирус вызвал заболевание - в регионе одновременно продолжают циркулировать различные возбудители сезонных респираторных инфекций.
Для гонконгского гриппа характерно стремительное начало инфекции с повышением температуры выше 38 градусов, ознобом, ломотой в мышцах и суставах, сильной головной болью и болезненностью при движении глаз, а также возможным сухим кашлем. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.