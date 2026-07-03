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Бабушка семерых внуков выиграла суперприз в лотерею - РИА Новости, 03.07.2026
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08:07 03.07.2026 (обновлено: 08:08 03.07.2026)
Бабушка семерых внуков выиграла суперприз в лотерею

В Москве бабушка семерых внуков выиграла в лотерею почти 17 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла в лотерею суперприз.
  • Выигранная сумма составила более 16,8 миллиона рублей.
  • Победные числа были выбраны без какой-либо стратегии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бабушка семерых внуков, уроженка Воронежской области выиграла в лотерею суперприз в более чем 16,8 миллиона рублей, наугад выбрав числа в билетах, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
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"Уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева в мобильной версии сайта "Столото" приобрела два билета на 32062-й тираж лотереи "Рапидо Ультра" и выиграла суперприз - 16 808 689 рублей. К победе счастливую бабушку семерых внуков привели поставленные в игровых полях без какой-либо стратегии числа: 3, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18 в первом поле билета и число 2 - во втором", - рассказали в пресс-службе.
Судьбоносную покупку Галина Алексеевна совершила, находясь на работе. "После того, как завершила все рабочие дела, решила поучаствовать в лотерее. Купила билеты прямо перед самым началом розыгрыша. Когда вышла с работы на улицу, зашла в личный кабинет и увидела выигрыш!", - поделилась счастливица.
Она живет в Москве и работает в медицинском центре кассиром-операционистом. У женщины двое дочерей, а также 4 внучки и 3 внука. Все свободное время Галина Алексеевна посвящает семье. На выигрыш она собирается финансово помочь близким, добавили в пресс-службе.
Лотерея - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Пенсионерка из Петербурга случайно выиграла в лотерею пять миллионов рублей
20 июня, 08:33
 
Воронежская областьМоскваСтолотоРоссия
 
 
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