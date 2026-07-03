Бабушка семерых внуков выиграла суперприз в лотерею

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бабушка семерых внуков, уроженка Воронежской области выиграла в лотерею суперприз в более чем 16,8 миллиона рублей, наугад выбрав числа в билетах, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"Уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева в мобильной версии сайта "Столото" приобрела два билета на 32062-й тираж лотереи "Рапидо Ультра" и выиграла суперприз - 16 808 689 рублей. К победе счастливую бабушку семерых внуков привели поставленные в игровых полях без какой-либо стратегии числа: 3, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18 в первом поле билета и число 2 - во втором", - рассказали в пресс-службе.

Судьбоносную покупку Галина Алексеевна совершила, находясь на работе. "После того, как завершила все рабочие дела, решила поучаствовать в лотерее. Купила билеты прямо перед самым началом розыгрыша. Когда вышла с работы на улицу, зашла в личный кабинет и увидела выигрыш!", - поделилась счастливица.