В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали шесть мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ.
- Пострадавшие получили осколочные ранения в Шебекинском, Ракитянском и Краснояружском округах.
- В нескольких населенных пунктах области зафиксированы повреждения зданий и транспорта.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Шебекинском, Ракитянском и Краснояружском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
Уточняется, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона мужчина получил множественные осколочные ранения, он будет переведен в областную больницу. В поселке Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль, мужчина с ранением ноги также будет переведен в городскую больницу. В хуторе Фищево Краснояружского округа мужчина получил касательное ранение головы, после оказания медпомощи лечение продолжит амбулаторно.
Также, по данным оперштаба, в Грайвороне выбиты окна на соцобъекте, в селе Дорогощь дрон атаковал частный дом, в Белгородском округе в Бочковке дрон ударил по соцобъекту с повреждением кровли и фасада, в Красном Октябре повреждены газопровод и кабина грузовика, а в хуторе Леоновка Валуйского округа разбит легковой автомобиль.