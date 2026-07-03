В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали шесть мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ.

Пострадавшие получили осколочные ранения в Шебекинском, Ракитянском и Краснояружском округах.

В нескольких населенных пунктах области зафиксированы повреждения зданий и транспорта.

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Шебекинском, Ракитянском и Краснояружском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

"Во время атак со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей. В городе Шебекино при детонации FPV-дрона две женщины и мужчина получили осколочные ранения ног. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона мужчина получил множественные осколочные ранения, он будет переведен в областную больницу. В поселке Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль, мужчина с ранением ноги также будет переведен в городскую больницу. В хуторе Фищево Краснояружского округа мужчина получил касательное ранение головы, после оказания медпомощи лечение продолжит амбулаторно.