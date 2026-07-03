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В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 03.07.2026
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13:07 03.07.2026 (обновлено: 13:52 03.07.2026)
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали шесть мирных жителей

В трех округах Белгородской области от ударов ВСУ пострадали шесть жителей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали в результате ударов дронов ВСУ.
  • Пострадавшие получили осколочные ранения в Шебекинском, Ракитянском и Краснояружском округах.
  • В нескольких населенных пунктах области зафиксированы повреждения зданий и транспорта.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Шебекинском, Ракитянском и Краснояружском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"Во время атак со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей. В городе Шебекино при детонации FPV-дрона две женщины и мужчина получили осколочные ранения ног. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона мужчина получил множественные осколочные ранения, он будет переведен в областную больницу. В поселке Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль, мужчина с ранением ноги также будет переведен в городскую больницу. В хуторе Фищево Краснояружского округа мужчина получил касательное ранение головы, после оказания медпомощи лечение продолжит амбулаторно.
Также, по данным оперштаба, в Грайвороне выбиты окна на соцобъекте, в селе Дорогощь дрон атаковал частный дом, в Белгородском округе в Бочковке дрон ударил по соцобъекту с повреждением кровли и фасада, в Красном Октябре повреждены газопровод и кабина грузовика, а в хуторе Леоновка Валуйского округа разбит легковой автомобиль.
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