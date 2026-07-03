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С апреля по июнь из-за атак ВСУ погиб 371 житель России - РИА Новости, 03.07.2026
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11:17 03.07.2026
С апреля по июнь из-за атак ВСУ погиб 371 житель России

Мирошник: с апреля по июнь из-за атак ВСУ погиб 371 житель России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С апреля по июнь от ударов дронов ВСУ пострадали как минимум 2 760 человек.
  • Среди пострадавших 371 мирный житель погиб, 2 389 получили ранения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От ударов дронов ВСУ с апрель по июнь погиб 371 мирный житель России, ранения получили 2,3 тысячи человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"С 1 апреля по 30 июня от использования ударных дронов большого и малого радиуса действия пострадали, как минимум 2 760 человек. Ранены 2 389, погиб - 371 мирный житель", - сказал Мирошник на брифинге.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Мирошник: из-за ВСУ с 2022 года погибли более восьми тысяч мирных жителей
Вчера, 11:10
 
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