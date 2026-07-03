С апреля по июнь из-за атак ВСУ погиб 371 житель России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С апреля по июнь от ударов дронов ВСУ пострадали как минимум 2 760 человек.
- Среди пострадавших 371 мирный житель погиб, 2 389 получили ранения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От ударов дронов ВСУ с апрель по июнь погиб 371 мирный житель России, ранения получили 2,3 тысячи человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"С 1 апреля по 30 июня от использования ударных дронов большого и малого радиуса действия пострадали, как минимум 2 760 человек. Ранены 2 389, погиб - 371 мирный житель", - сказал Мирошник на брифинге.