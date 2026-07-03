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С 2014 года из-за атак ВСУ погибли 373 ребенка - РИА Новости, 03.07.2026
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11:14 03.07.2026 (обновлено: 11:16 03.07.2026)
С 2014 года из-за атак ВСУ погибли 373 ребенка

Мирошник: с 2014 года из-за атак ВСУ погибли 373 ребенка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2014 года в результате атак ВСУ погибли 373 ребенка, ранения получили 1845 детей.
  • С февраля 2022 года погибли как минимум 264 ребенка, еще как минимум 1336 несовершеннолетних пострадали.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От атак ВСУ с 2014 года погибли 373 ребенка, ранения получили почти 2 тысячи детей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Всего с февраля 2022 года на руках украинских боевиков кровь, как минимум 1336 несовершеннолетних детей, из которых погибли, как минимум 264 ребенка. С 2014 года число пострадавших несовершеннолетних достигло 2218 детей: ранены 1845, погибли 373 ребенка. И этот маятник не останавливается", - сказал Мирошник на брифинге.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Мирошник: из-за ВСУ с 2022 года погибли более восьми тысяч мирных жителей
Вчера, 11:10
 
РоссияРодион Мирошник
 
 
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