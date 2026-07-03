С 2014 года из-за атак ВСУ погибли 373 ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 2014 года в результате атак ВСУ погибли 373 ребенка, ранения получили 1845 детей.
- С февраля 2022 года погибли как минимум 264 ребенка, еще как минимум 1336 несовершеннолетних пострадали.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От атак ВСУ с 2014 года погибли 373 ребенка, ранения получили почти 2 тысячи детей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Всего с февраля 2022 года на руках украинских боевиков кровь, как минимум 1336 несовершеннолетних детей, из которых погибли, как минимум 264 ребенка. С 2014 года число пострадавших несовершеннолетних достигло 2218 детей: ранены 1845, погибли 373 ребенка. И этот маятник не останавливается", - сказал Мирошник на брифинге.