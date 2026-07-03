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Обломки БПЛА повредили несколько домов в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 03.07.2026
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04:46 03.07.2026 (обновлено: 05:10 03.07.2026)
Обломки БПЛА повредили несколько домов в Приморско-Ахтарске

Обломки БПЛА повредили остекление и кровли нескольких домов в Приморско-Ахтарске

© РИА НовостиПоследствия атаки дрона ВСУ
Последствия атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморско-Ахтарске обнаружены обломки БПЛА, которые упали по девяти адресам.
  • Повреждено остекление и кровля нескольких частных домов, газовая труба и опора ЛЭП, при этом подача электроэнергии не прерывалась, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтарске на Кубани, также повреждены газовая труба и опора ЛЭП, пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.
Приморско-Ахтарске обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников упали по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП – подача электроэнергии не прерывалась", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавших нет, на местах работают оперативные и специальные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПриморско-АхтарскКраснодарский край
 
 
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