Обломки БПЛА повредили несколько домов в Приморско-Ахтарске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморско-Ахтарске обнаружены обломки БПЛА, которые упали по девяти адресам.
- Повреждено остекление и кровля нескольких частных домов, газовая труба и опора ЛЭП, при этом подача электроэнергии не прерывалась, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтарске на Кубани, также повреждены газовая труба и опора ЛЭП, пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.
"В Приморско-Ахтарске обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников упали по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП – подача электроэнергии не прерывалась", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавших нет, на местах работают оперативные и специальные службы.
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