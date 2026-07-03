Обломки БПЛА повредили несколько домов в Приморско-Ахтарске

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтарске на Кубани, также повреждены газовая труба и опора ЛЭП, пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.