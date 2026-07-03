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Удар БПЛА ВСУ в Брянской области пришелся по автобусу и белорусским фурам - РИА Новости, 03.07.2026
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01:05 03.07.2026 (обновлено: 07:53 03.07.2026)
Удар БПЛА ВСУ в Брянской области пришелся по автобусу и белорусским фурам

Три белорусские фуры получили повреждения при ударе дрона в Брянской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус и три белорусских фуры.
  • Одна из фур полностью сгорела.
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Удар украинского беспилотника в Брянской области, помимо автобуса, который шел по маршруту Минск - Гомель - Анапа, пришелся по трем белорусским фурам, одна из них полностью сгорела, сообщает белорусский телеканал "Первый информационный".
"Кроме автобуса, удар пришелся по трем белорусским фурам — одна из них сгорела полностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Ранее в четверг телеканал сообщил, что на автостоянке в Брянской области дрон атаковал автобус, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозил 19 пассажиров. По словам врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, граждан Белоруссии, находившихся в автобусе, перевезли в Гомельскую область. Шестеро россиян, которые также являлись пассажирами, находятся в пункте временного размещения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус целенаправленным ударом по гражданским лицам.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В автобусе, атакованном ВСУ, находились 19 человек
Вчера, 14:58
 
В миреБрянская областьМинскГомельЕгор КовальчукСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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