Экс-глава Росавиации Нерадько обжаловал арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
- Он обжаловал арест.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава Росавиации Александр Нерадько обжаловал арест по делу о мошенничестве, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В пятницу Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Как следует из картотеки судебных дел, Нерадько уже подал апелляционную жалобу на свой арест.
Санкция статьи мошенничество в особо крупном размере предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости получить пока не удалось.
Александр Нерадько руководил Росавиацией в 2009-2023 годах. До этого был первым замминистра транспорта РФ - руководителем Государственной службы гражданской авиации, главой Ространснадзора, Росаэронавигации.
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