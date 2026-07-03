Экс-глава Росавиации Нерадько обжаловал арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Он обжаловал арест.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава Росавиации Александр Нерадько обжаловал арест по делу о мошенничестве, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В пятницу Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как следует из картотеки судебных дел, Нерадько уже подал апелляционную жалобу на свой арест.

Санкция статьи мошенничество в особо крупном размере предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости получить пока не удалось.