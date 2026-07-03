Актер Кьелль Нильссон умер в 76 лет

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли Лорда Гумунгуса в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги" 1981 года, скончался в возрасте 76-ти лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на его представителя Криса Карбо.

"Кьелль Нильссон,, который сыграл Лорда Гумунгуса в классике "Безумный Макс 2", скончался... Ему было 76", - говорится в сообщении портала.

Портал напоминает, что шведский актер, который также был тяжелоатлетом, сыграл еще в нескольких фильмах за свою карьеру, однако он был наиболее известен своей ролью в фильме "Безумный Макс 2".