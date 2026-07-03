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Актер Кьелль Нильссон умер в 76 лет - РИА Новости, 03.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:48 03.07.2026
Актер Кьелль Нильссон умер в 76 лет

Шведский актер Кьелль Нильссон, сыгравший в "Безумном Максе 2", умер в 76 лет

© @Kjell NilssonКьелль Нильссон
Кьелль Нильссон - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© @Kjell Nilsson
Кьелль Нильссон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли Лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 76 лет.
  • Актер боролся с болезнью почек на протяжении четырех лет и скончался в австралийском штате Квинсленд в окружении семьи.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли Лорда Гумунгуса в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги" 1981 года, скончался в возрасте 76-ти лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на его представителя Криса Карбо.
"Кьелль Нильссон,, который сыграл Лорда Гумунгуса в классике "Безумный Макс 2", скончался... Ему было 76", - говорится в сообщении портала.
По словам Карбо, актер скончался в четверг в австралийском штате Квинсленд в окружении семьи. Нильссон боролся с болезнью почек на протяжении четырех лет.
Портал напоминает, что шведский актер, который также был тяжелоатлетом, сыграл еще в нескольких фильмах за свою карьеру, однако он был наиболее известен своей ролью в фильме "Безумный Макс 2".
 
КультураШвецияКвинслендАвстралия
 
 
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