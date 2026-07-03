МАГАТЭ подтвердило, что ему сообщили о потере ЗАЭС внешнего электропитания

Краткий пересказ от РИА ИИ Запорожская АЭС в 21-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение.

Группа МАГАТЭ на месте услышала военную активность, которая привела к срабатыванию электрозащиты линий.

Аварийные дизель-генераторы обеспечили электропитание для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности, подача электроэнергии восстановлена.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что его проинформировали о том, что в пятницу Запорожская АЭС в 21-й раз с начала украинского конфликта потеряла внешнее электроснабжение.

Ранее пресс-служба станции сообщала, что инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность о кратковременном отключении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

"МАГАТЭ было проинформировано о том, что ЗАЭС сегодня потеряла потеряла внешнее электроснабжение в 21-й раз с начала конфликта, когда она потеряла подключение к линии электропередачи "Ферросплавная-1" 330 киловольт ", - говорится в сообщении в соцсети X агентства.

В публикации МАГАТЭ добавляется, что в то же время группа агентства на месте была проинформирована и "могла услышать военную активность", которая привела к срабатыванию электрозащиты линий, соединяющих ЗАЭС с линией "Ферросплавная-1", включая линию, которая была недавно отремонтирована.

"Начали работать аварийные дизель-генераторы станции, обеспечивая электропитание для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности, и подача электроэнергии восстановлена. Но одна линия, соединяющая площадку с основной линией электропередачи, остается недоступной", - добавляется в заявлении МАГАТЭ.