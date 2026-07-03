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МАГАТЭ подтвердило, что ему сообщили о потере ЗАЭС внешнего электропитания - РИА Новости, 03.07.2026
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20:37 03.07.2026
МАГАТЭ подтвердило, что ему сообщили о потере ЗАЭС внешнего электропитания

МАГАТЭ подтвердило, что ему сообщили о потере ЗАЭС электропитания в 21-й раз

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС в 21-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение.
  • Группа МАГАТЭ на месте услышала военную активность, которая привела к срабатыванию электрозащиты линий.
  • Аварийные дизель-генераторы обеспечили электропитание для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности, подача электроэнергии восстановлена.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что его проинформировали о том, что в пятницу Запорожская АЭС в 21-й раз с начала украинского конфликта потеряла внешнее электроснабжение.
Ранее пресс-служба станции сообщала, что инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность о кратковременном отключении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС.
"МАГАТЭ было проинформировано о том, что ЗАЭС сегодня потеряла потеряла внешнее электроснабжение в 21-й раз с начала конфликта, когда она потеряла подключение к линии электропередачи "Ферросплавная-1" 330 киловольт ", - говорится в сообщении в соцсети X агентства.
В публикации МАГАТЭ добавляется, что в то же время группа агентства на месте была проинформирована и "могла услышать военную активность", которая привела к срабатыванию электрозащиты линий, соединяющих ЗАЭС с линией "Ферросплавная-1", включая линию, которая была недавно отремонтирована.
"Начали работать аварийные дизель-генераторы станции, обеспечивая электропитание для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности, и подача электроэнергии восстановлена. Но одна линия, соединяющая площадку с основной линией электропередачи, остается недоступной", - добавляется в заявлении МАГАТЭ.
Кратковременное отключение внешнего энергоснабжения произошло на Запорожской атомной электростанции в пятницу, она в течение двух часов оставалось без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии в результате действий противника, сообщила ранее пресс-служба станции.
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