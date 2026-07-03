Более 60 животных изъяли из домовладения, где женщину убила обезьяна

Краткий пересказ от РИА ИИ В Адыгее следователи изъяли 63 экземпляра экзотических животных и птиц из частного домовладения.

Пенсионерка погибла после нападения обезьяны, содержавшейся в вольере незаконно.

Животные размещены в сафари-парке на территории парка «Солнечный остров» в Краснодаре.

КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Следователи изъяли 63 экземпляра экзотических животных и птиц с территории частного домовладения в Адыгее после гибели пенсионерки от укусов обезьяны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по республике.

В четверг ведомство сообщило, что в вольере одного из частных домовладений садоводческого товарищества Тахтамукайского района Адыгеи незаконно содержались экзотические животные и птицы, в том числе приматы. Осуществлявшая уход за животными 84-летняя местная жительница, собираясь их покормить, открыла вольер. Одна из обезьян напала на женщину и покусала ее за ноги, в результате чего пенсионерка скончалась. По данным следственного комитета, животное напало также на 39-летнего внука женщины, его доставили в больницу.

Экзотические животные и птицы принадлежали внучке погибшей, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Изъяли 63 штуки: это и птицы, и лемуры, и ламы, и гекконы, и попугаи, кенгуру, кинкажу, фенеки и другие. Даже зеленые мартышки есть", - сказал собеседник агентства.