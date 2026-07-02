Жилина получила разрешение выступать за Азербайджан, сообщил источник

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Вероника Жилина получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на соревнованиях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Специальный документ, носящий название Clearance Certificate, был получен в четверг. Его выдают при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или наличия гражданства.