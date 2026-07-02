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Жилина получила разрешение выступать за Азербайджан, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:22 02.07.2026
Жилина получила разрешение выступать за Азербайджан, сообщил источник

Фигуристка Жилина получила от ISU разрешение выступать за Азербайджан

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВероника Жилина
Вероника Жилина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вероника Жилина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Вероника Жилина получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на соревнованиях.
  • Специальный документ был получен в четверг.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Вероника Жилина получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на соревнованиях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Специальный документ, носящий название Clearance Certificate, был получен в четверг. Его выдают при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или наличия гражданства.
В мае источник РИА Новости сообщил, что Жилина получила от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепление для выступления за команду Азербайджана. Фигуристка, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Жилина владеет несколькими элементами ультра-си. Она становилась победителем Финала Гран-при России среди юниоров.
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Фигурное катаниеСпортАзербайджанВероника ЖилинаЕвгений ПлющенкоМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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