Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото

Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве

В ОП рассказали, могут ли отпустить с работы в жару ​

Краткий пересказ от РИА ИИ Работодатель обязан отпустить сотрудников домой, если температура на рабочем месте достигает плюс 32,5 градуса и выше.

При температуре ниже 32,5 градуса без кондиционера работодатель должен сокращать продолжительность рабочего дня в зависимости от температуры.

Работодатель не обязан автоматически отпускать работника домой из-за жаркой погоды, но должен создать комфортные условия труда.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Работодатель обязан отпустить сотрудников домой, если температура на рабочем месте достигает плюс 32,5 градуса и выше, а при меньших значениях должен сокращать продолжительность рабочего дня, если в помещении нет кондиционера, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов, в четверг потепление в городе выйдет на пик.

"СанПиН 1.2.3685-21 подразумевает следующие нормы по температуре рабочих помещений: +28,5 °C - сокращение рабочего дня на один час, +29 °C - сокращение на два часа, +30,5 °C - сокращение на четыре часа, +32,5 °C - работу прекратить (аварийно опасный уровень). Отмечу, если помещение оборудовано кондиционером, то сокращение рабочего дня не предусмотрено", - рассказал Машаров.

При этом эксперт отметил, что если температура достигает критических значений, то сотрудник вправе прекратить работу, однако предварительно необходимо письменно уведомить об этом работодателя - в таком случае отсутствие на рабочем месте не будет считаться прогулом.