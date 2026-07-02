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В ОП рассказали, могут ли отпустить с работы в жару ​ - РИА Новости, 02.07.2026
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01:34 02.07.2026
В ОП рассказали, могут ли отпустить с работы в жару ​

Работник вправе уйти домой, если температура в офисе достигает плюс 32,5 градуса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорожане на улице во время жаркой погоды в Москве
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работодатель обязан отпустить сотрудников домой, если температура на рабочем месте достигает плюс 32,5 градуса и выше.
  • При температуре ниже 32,5 градуса без кондиционера работодатель должен сокращать продолжительность рабочего дня в зависимости от температуры.
  • Работодатель не обязан автоматически отпускать работника домой из-за жаркой погоды, но должен создать комфортные условия труда.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Работодатель обязан отпустить сотрудников домой, если температура на рабочем месте достигает плюс 32,5 градуса и выше, а при меньших значениях должен сокращать продолжительность рабочего дня, если в помещении нет кондиционера, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов, в четверг потепление в городе выйдет на пик.
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"СанПиН 1.2.3685-21 подразумевает следующие нормы по температуре рабочих помещений: +28,5 °C - сокращение рабочего дня на один час, +29 °C - сокращение на два часа, +30,5 °C - сокращение на четыре часа, +32,5 °C - работу прекратить (аварийно опасный уровень). Отмечу, если помещение оборудовано кондиционером, то сокращение рабочего дня не предусмотрено", - рассказал Машаров.
При этом эксперт отметил, что если температура достигает критических значений, то сотрудник вправе прекратить работу, однако предварительно необходимо письменно уведомить об этом работодателя - в таком случае отсутствие на рабочем месте не будет считаться прогулом.
Машаров также подчеркнул, что согласно действующему законодательству, работодатель не обязан автоматически отпускать работника домой в связи с погодными условиями, однако при аномально жаркой погоде он должен создать для работника комфортные условия труда: поставить кондиционеры, вентиляторы, заклеить окна пленкой или закрыть плотными жалюзи, обеспечить питьевой водой.
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