Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия по Киеву

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"Уже долго идет разговор с американской администрацией о лицензиях на производство систем Patriot. <…> Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа", — написал он в Telegram-канале.