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Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия по Киеву - РИА Новости, 02.07.2026
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19:56 02.07.2026
Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия по Киеву

Зеленский обратился к Западу после российского удара возмездия по Украине

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой о поддержке в вопросе производства систем Patriot на Украине.
  • Российские войска нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области, а также по аэродромам ВСУ в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Западу после российского удара возмездия по Украине.
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"Уже долго идет разговор с американской администрацией о лицензиях на производство систем Patriot. <…> Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа", — написал он в Telegram-канале.
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В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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