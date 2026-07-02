Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт считает, что Зеленский не предложит соглашение, которое поставит его или киевское правительство в подчиненное положение.

По мнению эксперта, украинцы устали от конфликта с Россией, а глава киевского режима продолжает эскалацию, несмотря на тяжелое положение.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал стратегию постоянной эскалации, так как осознает свое безвыходное положение, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Владимир Зеленский выбрал стратегию постоянной эскалации, так как осознает свое безвыходное положение, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Зеленский — капитан тонущего корабля. Волны уже заливают палубы. Он идет ко дну. Итак, что он может сделать, чтобы выжить? Что ж, последнее, что он сделает, — это заключит мир. Он ни за что на свете не предложит соглашение, которое поставит его или киевское правительство в подчиненное положение. <…> Ситуация на Украине — это просто катастрофа", — отметил он.

По мнению эксперта, украинцы сыты по горло конфликтом с Россией и хотели бы избавиться от Зеленского. Однако глава киевского режима, осознавая сложившуюся ситуацию, продолжает эскалацию.

"Когда ты терпишь сокрушительное поражение, ты не признаешь этого. Так не поступают. Ты наносишь ответные удары всем, что у тебя осталось, пока, наконец, не пойдешь ко дну окончательно. И я думаю, что именно к этому и движется Украина", — заключил Макгрегор.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.