Запад серьезно отступает от принципа недискриминации, заявили в МИД

"Очень важно было показать на конкретных примерах, что нарушается базовый принцип, который был заложен еще в 1948 году во Всеобщую декларацию прав человека. Это принцип того, что всеми правами лица могут пользоваться без какой-либо дискриминации. Описывая ситуацию в конкретных странах, мы показываем, что наши западные коллеги достаточно серьезно отступают от соблюдения этого принципа недискриминации при пользовании теми или иными правами человека", - сказал он в ходе брифинга.