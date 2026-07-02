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Запад серьезно отступает от принципа недискриминации, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2026
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15:58 02.07.2026
Запад серьезно отступает от принципа недискриминации, заявили в МИД

Лукьянцев: расизм и нарушение свободы слова остаются ключевыми проблемами Запада

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что западные страны ущемляют в правах целые группы населения.
  • Он подчеркнул, что западные страны отступают от принципа недискриминации, заложенного в 1948 году во Всеобщую декларацию прав человека.
  • Среди наиболее распространенных нарушений прав человека Лукьянцев назвал расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию, ограничения свободы слова и права на мирные собрания.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Западные страны серьезно отступают от фундаментального принципа недискриминации, ущемляя в правах целые группы населения, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Дипломат принял участие в пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной третьему совместному докладу внешнеполитических ведомств России и Белоруссии о ситуации в области прав человека в отдельных странах.
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"Очень важно было показать на конкретных примерах, что нарушается базовый принцип, который был заложен еще в 1948 году во Всеобщую декларацию прав человека. Это принцип того, что всеми правами лица могут пользоваться без какой-либо дискриминации. Описывая ситуацию в конкретных странах, мы показываем, что наши западные коллеги достаточно серьезно отступают от соблюдения этого принципа недискриминации при пользовании теми или иными правами человека", - сказал он в ходе брифинга.
По словам Лукьянцева, среди наиболее распространенных нарушений прав человека остаются расизм, расовая дискриминация, ксенофобия, ограничения свободы слова и права на мирные собрания. По оценке дипломата, подобные практики свидетельствуют о несоблюдении западными государствами своих обязательств по основополагающим международным договорам в сфере защиты прав человека.
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