МИД: западные дипломаты признают наличие проблем с правами человека

"Пару лет назад, когда появился первый такой совместный русско-белорусский доклад, мы получили запрос от наших коллег из одного из западных государств о встрече, для того чтобы побеседовать по этому докладу... Мы ожидали услышать все что угодно. Мы ожидали услышать: "Вы здесь написали неправду, вы неправильно толкуете факты, вы переворачиваете все с ног на голову", - рассказал он.

"И меньше всего мы ожидали услышать то, что мы услышали на самом деле. Когда эти коллеги из западных стран пришли к нам и сказали, что "нам очень жаль, но все что вы написали, это чистая правда. Нам очень стыдно, мы признаем, да, все это существует", - добавил Лукьянцев.