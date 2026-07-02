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МИД: западные дипломаты признают наличие проблем с правами человека - РИА Новости, 02.07.2026
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15:41 02.07.2026 (обновлено: 15:42 02.07.2026)
МИД: западные дипломаты признают наличие проблем с правами человека

Лукьянцев: западные дипломаты признают наличие проблем с правами человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев принял участие в пресс-конференции, посвященной третьему совместному докладу внешнеполитических ведомств России и Белоруссии о ситуации в области прав человека в отдельных странах.
  • Он заявил, что западные дипломаты в частных беседах признают наличие проблем с правами человека в своих странах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Западные дипломаты в частных беседах признают наличие проблем с правами человека в своих странах, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Дипломат принял участие в пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной третьему совместному докладу внешнеполитических ведомств России и Белоруссии о ситуации в области прав человека в отдельных странах.
«
"Пару лет назад, когда появился первый такой совместный русско-белорусский доклад, мы получили запрос от наших коллег из одного из западных государств о встрече, для того чтобы побеседовать по этому докладу... Мы ожидали услышать все что угодно. Мы ожидали услышать: "Вы здесь написали неправду, вы неправильно толкуете факты, вы переворачиваете все с ног на голову", - рассказал он.
"И меньше всего мы ожидали услышать то, что мы услышали на самом деле. Когда эти коллеги из западных стран пришли к нам и сказали, что "нам очень жаль, но все что вы написали, это чистая правда. Нам очень стыдно, мы признаем, да, все это существует", - добавил Лукьянцев.
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