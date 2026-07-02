Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Запада недостаточно мощный военный потенциал для прямого конфликта с Россией.
- Дэвис отметил, что Россия укрепила военно-промышленный потенциал, в то время как западные страны сократили военные запасы и накопили огромные долги.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. У Запада недостаточно мощный военный потенциал, чтобы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Запад по-прежнему стремится нанести стратегическое поражение России, <…> и мы приближаемся к реальному конфликту между Западом и Россией напрямую, без прокси", — отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что Россия сумела в существенной степени укрепить военно-промышленный потенциал, тогда как западные страны за последние годы, наоборот, сократили военные запасы и к тому же накопили огромные долги.
"Мы знаем, каков наш реальный военный потенциал. <…> И у нас нет средств воздушного нападения, которые могли бы даже отдаленно сравниться с теми, что есть у русских. Нам нужно <…> протрезветь сейчас, пока мы еще можем", — заключил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.