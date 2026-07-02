"Мы приближаемся". На Западе заговорили о прямом конфликте с Россией

При этом эксперт подчеркнул, что Россия сумела в существенной степени укрепить военно-промышленный потенциал, тогда как западные страны за последние годы, наоборот, сократили военные запасы и к тому же накопили огромные долги.

"Мы знаем, каков наш реальный военный потенциал. <…> И у нас нет средств воздушного нападения, которые могли бы даже отдаленно сравниться с теми, что есть у русских. Нам нужно <…> протрезветь сейчас, пока мы еще можем", — заключил аналитик.