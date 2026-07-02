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"Мы приближаемся". На Западе заговорили о прямом конфликте с Россией - РИА Новости, 02.07.2026
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04:48 02.07.2026 (обновлено: 04:50 02.07.2026)
"Мы приближаемся". На Западе заговорили о прямом конфликте с Россией

Аналитик Дэвис: мир приближается к реальному конфликту между Россией и Западом

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Запада недостаточно мощный военный потенциал для прямого конфликта с Россией.
  • Дэвис отметил, что Россия укрепила военно-промышленный потенциал, в то время как западные страны сократили военные запасы и накопили огромные долги.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. У Запада недостаточно мощный военный потенциал, чтобы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Запад по-прежнему стремится нанести стратегическое поражение России, <…> и мы приближаемся к реальному конфликту между Западом и Россией напрямую, без прокси", — отметил он.
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При этом эксперт подчеркнул, что Россия сумела в существенной степени укрепить военно-промышленный потенциал, тогда как западные страны за последние годы, наоборот, сократили военные запасы и к тому же накопили огромные долги.
"Мы знаем, каков наш реальный военный потенциал. <…> И у нас нет средств воздушного нападения, которые могли бы даже отдаленно сравниться с теми, что есть у русских. Нам нужно <…> протрезветь сейчас, пока мы еще можем", — заключил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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