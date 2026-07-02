"В пух и прах": на Западе выступили с заявлением о крушении Евросоюза

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"Германия рухнет даже раньше Франции. Так хваленая в мире модель совместного управления Европой разлетится в пух и прах. Консенсуса больше не будет. Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит свое существование к 2029 году", — отметил он.