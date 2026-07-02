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"В пух и прах": на Западе выступили с заявлением о крушении Евросоюза - РИА Новости, 02.07.2026
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02:34 02.07.2026
"В пух и прах": на Западе выступили с заявлением о крушении Евросоюза

Журналист Маисто: Евросоюз может прекратить существование к 2029 году

© AP Photo / Petros KaradjiasДемонстранты жгут флаг ЕС
Демонстранты жгут флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Демонстранты жгут флаг ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский журналист и писатель Дидье Маисто заявил, что Европейский союз может прекратить свое существование к 2029 году из-за вероятной победы партии "Альтернатива для Германии" на выборах.
  • Тенденция, на которую указал Маисто, уже стала причиной для тревоги среди политической элиты Европейского союза.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Европейский союз может полностью прекратить свое существование к 2029 году из-за вероятной победы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах, заявил французский журналист и писатель Дидье Маисто в социальной сети X.
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"Германия рухнет даже раньше Франции. Так хваленая в мире модель совместного управления Европой разлетится в пух и прах. Консенсуса больше не будет. Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит свое существование к 2029 году", — отметил он.
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По словам эксперта, подобная тенденция уже стала причиной для тревоги среди политической элиты Европейского союза.
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"Макрон досиживает свой срок, Мерц висит на волоске. Понятно, почему Еврокомиссия в панике. То, что они предвидят, — это конец их мира. И их это пугает, потому что это будет сопровождаться гневом собственного населения", — добавил Маисто.
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Евросоюз уже находится в состоянии распада. По его словам, если не совершить радикальные изменения, то следующий бюджет станет последним для организации.
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