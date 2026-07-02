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Почти 100 единиц техники направила Якутия в зону СВО с начала года - РИА Новости, 02.07.2026
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Почти 100 единиц техники направила Якутия в зону СВО с начала года

Якутия направила в зону СВО 99 единиц техники с начала этого года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Якутия с начала текущего года в зону СВО направила 99 единиц техники, в том числе восемь мотоциклов и три квадроцикла, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Кроме того, наземным транспортом в зону спецоперации доставлено 173 тонны гуманитарной помощи. Авиатранспортом отправлено более 28 тонн грузов. Вся эта работа ведется при тесном взаимодействии с территориальными оперативными штабами, Службой спасения республики, Постоянным представительством Якутии в Москве и Московским оперативным штабом, которые обеспечивают бесперебойную отправку грузов для военнослужащих", – сообщил руководитель Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса, Координационного центра республиканского штаба комиссии "Вместе к Победе" Георгий Куркутов.
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Он отметил, что в ближайшее время в опорные пункты Якутии в зоне СВО командируется отдельная группа специалистов для усиления мер безопасности, оформления технической документации и решения хозяйственных вопросов.
"Это позволит обеспечить бесперебойную работу и плановую ротацию наших коллег, прикомандированных на определенный срок", – сказал Куркутов.
Он также добавил, что сформирована рабочая группа по подготовке очередного Антифашистского форума, который пройдет в Якутии в этом году в рамках Дня народного единства.
"Республика Саха (Якутия) как многонациональный регион намерена стать флагманом в продвижении девиза "Народ и армия едины", – заявил руководитель фонда.
Работу по поддержке специальной военной операции координирует республиканская комиссия "Вместе к Победе!", которую возглавляет глава Якутии, секретарь якутского регионального отделения партии "Единая Россия" Айсен Николаев.
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