Почти 100 единиц техники направила Якутия в зону СВО с начала года

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Якутия с начала текущего года в зону СВО направила 99 единиц техники, в том числе восемь мотоциклов и три квадроцикла, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Кроме того, наземным транспортом в зону спецоперации доставлено 173 тонны гуманитарной помощи. Авиатранспортом отправлено более 28 тонн грузов. Вся эта работа ведется при тесном взаимодействии с территориальными оперативными штабами, Службой спасения республики, Постоянным представительством Якутии в Москве и Московским оперативным штабом, которые обеспечивают бесперебойную отправку грузов для военнослужащих", – сообщил руководитель Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса , Координационного центра республиканского штаба комиссии "Вместе к Победе" Георгий Куркутов.

Он отметил, что в ближайшее время в опорные пункты Якутии в зоне СВО командируется отдельная группа специалистов для усиления мер безопасности, оформления технической документации и решения хозяйственных вопросов.

"Это позволит обеспечить бесперебойную работу и плановую ротацию наших коллег, прикомандированных на определенный срок", – сказал Куркутов.

Он также добавил, что сформирована рабочая группа по подготовке очередного Антифашистского форума, который пройдет в Якутии в этом году в рамках Дня народного единства.

"Республика Саха (Якутия) как многонациональный регион намерена стать флагманом в продвижении девиза "Народ и армия едины", – заявил руководитель фонда.