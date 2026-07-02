В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв.
- В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" .
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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