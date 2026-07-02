Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве прогремели четыре серии взрывов, передают местные СМИ.

В большей части Украины звучит воздушная тревога.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Киеве с полуночи прогремели четыре серии взрывов, передают местные СМИ.

"Взрывы в Киеве", — говорится в сообщении радио NV в Telegram-канале

До этого ночью трижды появлялась информация о звуках детонации в столице.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в большей части страны звучит воздушная тревога.