Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели четыре серии взрывов, передают местные СМИ.
- В большей части Украины звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Киеве с полуночи прогремели четыре серии взрывов, передают местные СМИ.
"Взрывы в Киеве", — говорится в сообщении радио NV в Telegram-канале.
До этого ночью трижды появлялась информация о звуках детонации в столице.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в большей части страны звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18