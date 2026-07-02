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Жители Подмосковья могут получить выплату за долгий брак - РИА Новости, 02.07.2026
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05:50 02.07.2026 (обновлено: 09:29 02.07.2026)
Жители Подмосковья могут получить выплату за долгий брак

Жителям Подмосковья выплатят по пять тысяч рублей к полувековому юбилею свадьбы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пожилая пара в парке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруги из Московской области, прожившие в браке свыше 50 лет, могут получить единовременную выплату от 5 тысяч рублей к юбилею свадьбы.
  • На сегодняшний день этой мерой поддержки воспользовались 5503 подмосковные семьи.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Супруги из Подмосковья, прожившие в браке свыше 50 лет, могут получить единовременную выплату от 5 тысяч рублей к юбилею свадьбы, сообщили РИА Новости в министерстве социального развития Московской области.
"Супружеские пары, проживающие в Московской области, могут получить единовременную выплату в честь юбилея свадьбы. Начинается она с 5 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни и увеличивается с каждой новой круглой датой", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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Так, по данным министерства, супруги, прожившие в браке 55 лет, могут получить выплату в 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 – 8 тысяч рублей, 70 и более – 9 тысяч рублей. Достаточно один раз подать заявление, чтобы продолжить получать выплаты к последующим юбилеям.
На сегодняшний день этой мерой поддержки воспользовались 5503 подмосковные семьи, добавили в пресс-службе.
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