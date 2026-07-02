Жители Подмосковья могут получить выплату за долгий брак

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Супруги из Подмосковья, прожившие в браке свыше 50 лет, могут получить единовременную выплату от 5 тысяч рублей к юбилею свадьбы, сообщили РИА Новости в министерстве социального развития Московской области.

Так, по данным министерства, супруги, прожившие в браке 55 лет, могут получить выплату в 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 – 8 тысяч рублей, 70 и более – 9 тысяч рублей. Достаточно один раз подать заявление, чтобы продолжить получать выплаты к последующим юбилеям.