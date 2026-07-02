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В России появится новый налоговый вычет - РИА Новости, 02.07.2026
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01:02 02.07.2026 (обновлено: 02:00 02.07.2026)
В России появится новый налоговый вычет

Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения.
  • Налоговый вычет будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года.
  • С 1 сентября максимальная сумма вычета для родителей, заключающих договоры в пользу детей, выросла с 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения: это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.
В министерстве пояснили, что налоговый вычет на долгосрочные сбережения является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса граждан к финансовым инструментам, позволяющим формировать сбережения на будущее.
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"С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, принятые федеральным законом № 418-ФЗ. Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении Минфина.
"Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика", - пояснили в министерстве.
Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей: они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. "Максимальная сумма вычета для родителей, заключающих договоры в пользу детей, выросла с 400 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер налогоплательщики могут в ФНС России, добавили в Минфине.
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