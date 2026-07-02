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ЦИК пригласил 103 страны для наблюдения за выборами в ГД, заявила Памфилова - РИА Новости, 02.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:23 02.07.2026 (обновлено: 12:58 02.07.2026)
ЦИК пригласил 103 страны для наблюдения за выборами в ГД, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК направил 103 странам приглашения для наблюдения за выборами в ГД

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗаседание Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Заседание Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия направила приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ направила приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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"Мы сейчас, на сей момент отправили уже приглашения для того, чтобы наши коллеги приняли участие в международном наблюдении, в 12 международных организаций и в 103 страны мира", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что Центризбирком получил положительные ответы из 43 государств.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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