ЦИК пригласил 103 страны для наблюдения за выборами в ГД, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия направила приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ направила приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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"Мы сейчас, на сей момент отправили уже приглашения для того, чтобы наши коллеги приняли участие в международном наблюдении, в 12 международных организаций и в 103 страны мира", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что Центризбирком получил положительные ответы из 43 государств.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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30 июня, 12:37