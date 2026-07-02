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Союзничество Сербии и США приведет к лучшим отношениям, заявил Вучич - РИА Новости, 02.07.2026
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22:42 02.07.2026
Союзничество Сербии и США приведет к лучшим отношениям, заявил Вучич

Вучич: историческое союзничество Сербии и США приведет к лучшим отношениям

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что историческое союзничество Белграда и Вашингтона приведет к еще более хорошим отношениям в будущем.
  • Он присутствовал на приеме в честь Дня независимости США в американском посольстве в Белграде и передал поздравления американскому народу и Дональду Трампу.
БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что историческое союзничество Белграда и Вашингтона приведет к еще более хорошим отношениям в будущем.
Президент Сербии в четверг присутствовал на приеме в честь Дня независимости США в американском посольстве в Белграде.
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"Я передал поздравления американскому народу и президенту Дональду Трампу и пожелал им мира, успехов и благополучия. Уверен, что наше историческое союзничество может быть хорошей основой для установления еще более хороших отношений в будущем", - написал сербский президент в Instagram*.
Вучич сообщил в июне, что Сербия в рамках ожидаемого стратегического диалога впервые поднимет военно-техническое сотрудничество с США на серьезный уровень. В эфире Fox news он сказал, что Белград ожидает начала стратегического диалога с США в течение одного-двух месяцев.
По словам президента Сербии, власти страны готовят с США контракт на строительство крупнейшей в регионе реверсивной ГЭС на несколько миллиардов долларов. Официальный Белград и Вашингтон в сентябре 2024 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики, которое вступило в силу в марте 2025 года.
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В миреСербияБелград (город)СШААлександр ВучичДональд Трамп
 
 
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