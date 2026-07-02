Сербская прогрессивная партия ждет, что Вучич станет кандидатом в премьеры

Президент Сербии Александр Вучич во время акции "Сербия, одна семья" в Белграде. Архивное фото

Президент Сербии Александр Вучич во время акции "Сербия, одна семья" в Белграде

© AP Photo / Darko Vojinovic Президент Сербии Александр Вучич во время акции "Сербия, одна семья" в Белграде

Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая Сербская прогрессивная партия ожидает, что Александр Вучич возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и станет кандидатом в премьеры.

Александр Вучич сообщил, что через несколько недель подаст в отставку, а выборы состоятся через три-четыре месяца.

Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции.

БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) ожидает, что нынешний президент Сербии Александр Вучич возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и станет кандидатом в премьеры, заявил председатель политической силы Милош Вучевич.

Вучич сообщил на митинге 27 июня, что через несколько недель подаст в отставку и что на будущих выборах список правящей Сербской прогрессивной партии будет называться "Объединенная Сербия". Позже он уточнил, что заявил, что выборы состоятся через три-четыре месяца и он сообщит о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост премьера страны.

"Мы ожидаем, что Александр Вучич будет с нами в списке. Это открытое приглашение, и мы ожидаем его решения. Мы бы хотели, чтобы он был первым в списке и вместе идти на эти выборы. Мы видим, что если победим, если таково решение граждан Сербии , то он - наш кандидат на пост премьера", - заявил Вучевич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, ранее говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.

Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич говорила ранее, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложит президенту Александру Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны.