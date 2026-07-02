Сербская прогрессивная партия ждет, что Вучич станет кандидатом в премьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая Сербская прогрессивная партия ожидает, что Александр Вучич возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и станет кандидатом в премьеры.
- Александр Вучич сообщил, что через несколько недель подаст в отставку, а выборы состоятся через три-четыре месяца.
- Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции.
БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) ожидает, что нынешний президент Сербии Александр Вучич возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и станет кандидатом в премьеры, заявил председатель политической силы Милош Вучевич.
Вучич сообщил на митинге 27 июня, что через несколько недель подаст в отставку и что на будущих выборах список правящей Сербской прогрессивной партии будет называться "Объединенная Сербия". Позже он уточнил, что заявил, что выборы состоятся через три-четыре месяца и он сообщит о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост премьера страны.
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"Мы ожидаем, что Александр Вучич будет с нами в списке. Это открытое приглашение, и мы ожидаем его решения. Мы бы хотели, чтобы он был первым в списке и вместе идти на эти выборы. Мы видим, что если победим, если таково решение граждан Сербии, то он - наш кандидат на пост премьера", - заявил Вучевич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, ранее говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич говорила ранее, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложит президенту Александру Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.