Опрос показал, сколько россиян планируют голосовать за "Единую Россию"

Краткий пересказ от РИА ИИ Согласно среднемесячному значению рейтинга политических партий, 34 процента россиян планируют голосовать за "Единую Россию".

Три партии имеют близкие значения в рейтинге: КПРФ (11 процентов), "Новые люди" (11) и ЛДПР (десять процентов).

"Единая Россия" является лидером по формированию информационной повестки — о ее деятельности в последние две недели слышали, видели или читали 62 процента россиян.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Более трети (34 процента) россиян, согласно среднемесячному значению рейтинга политических партий, планируют на выборах депутатов Государственной думы голосовать за "Единую Россию", сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Мамонов в ходе круглого стола "ЕДГ-2026: как партии планируют побеждать?", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", привел среднемесячные значения рейтинга политических партий, составленного на основе еженедельных опросов АЦ ВЦИОМ , которые проводятся среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

"Что мы видим сегодня: есть партия-лидер, которая не только сохраняет свои лидерские позиции, но и усиливает их: 34 процента (согласно среднемесячному значению) — это "Единая Россия". <...> Три партии имеют очень близкие значения: это КПРФ и "Новые люди" (по 11 процентов) и ЛДПР (десять процентов", — сказал он.

Кроме того, порядка шести процентов россиян в среднем по месяцу говорили, что готовы проголосовать за "Справедливую Россию", около семи процентов декларировали готовность голосовать за непарламентские партии. Эксперт подчеркнул, что при анализе этих данных следует учитывать погрешность исследования, которая с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

"Среди парламентских партий есть две наиболее активные в части формирования информационной повестки, информационного пространства своей деятельности. Бесспорным лидером является "Единая Россия" — 62 процента россиян заявили нам о том, что в последние две недели слышали, видели, читали информацию о деятельности этой партии", — сказал Мамонов.

Он отметил, что на втором месте по этому показателю партия КПРФ: 50 процентов респондентов в последнее время видели или слышали информацию об этой партии.

"Показатели трех остальных парламентских партий близки, порядка трети — чуть больше трети россиян", — добавил директор по политическим исследованиям АЦ ВЦИОМ.