Белорусские медики выписали тренера, пострадавшего при атаке ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии погиб один человек, восемь получили травмы разной степени тяжести.

Детский тренер Алексей Горошко, один из самых тяжелораненых, был выписан из главного военного госпиталя после нескольких сложных операций и двухнедельной реабилитации.

Лечение тренера еще не закончено, оно будет продолжено в амбулаторном режиме.

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Тренер, пострадавший в результате совершенной 17 июня атаки беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, выписан из главного военного госпиталя, сообщило белорусское министерство обороны.

Как сообщал 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук , ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.

"Из 432-го Главного военного клинического медицинского центра выписан пациент, пострадавший в Брянской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автобус с футбольной командой из Беларуси. Когда случилась трагедия, военные медики по решению министра обороны выехали в Брянскую область для транспортировки пострадавших. Один из самых тяжелораненых белорусов - детский тренер Алексей Горошко - получал помощь и лечение в главном военном госпитале", - сообщила пресс-служба военного ведомства.

По данным минобороны, мужчина перенес несколько сложных операций и прошел двухнедельную реабилитацию.

"Лечение его еще не закончено, оно продолжается, мы выписываем пациента на амбулаторный этап, продолжим с ним работать, продолжая корректировать и восстанавливать функции", - сказал руководитель Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм полковник медицинской службы Алексей Трухан.