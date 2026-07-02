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Белорусские медики выписали тренера, пострадавшего при атаке ВСУ на автобус - РИА Новости, 02.07.2026
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19:13 02.07.2026
Белорусские медики выписали тренера, пострадавшего при атаке ВСУ на автобус

Белорусские медики выписали пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ на автобус тренера

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии погиб один человек, восемь получили травмы разной степени тяжести.
  • Детский тренер Алексей Горошко, один из самых тяжелораненых, был выписан из главного военного госпиталя после нескольких сложных операций и двухнедельной реабилитации.
  • Лечение тренера еще не закончено, оно будет продолжено в амбулаторном режиме.
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Тренер, пострадавший в результате совершенной 17 июня атаки беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, выписан из главного военного госпиталя, сообщило белорусское министерство обороны.
Как сообщал 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
"Из 432-го Главного военного клинического медицинского центра выписан пациент, пострадавший в Брянской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автобус с футбольной командой из Беларуси. Когда случилась трагедия, военные медики по решению министра обороны выехали в Брянскую область для транспортировки пострадавших. Один из самых тяжелораненых белорусов - детский тренер Алексей Горошко - получал помощь и лечение в главном военном госпитале", - сообщила пресс-служба военного ведомства.
По данным минобороны, мужчина перенес несколько сложных операций и прошел двухнедельную реабилитацию.
"Лечение его еще не закончено, оно продолжается, мы выписываем пациента на амбулаторный этап, продолжим с ним работать, продолжая корректировать и восстанавливать функции", - сказал руководитель Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм полковник медицинской службы Алексей Трухан.
Алексей Горошко поблагодарил военных медиков за оказанную помощь, сообщила пресс-служба.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБелоруссияГеленджикЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииПроисшествия
 
 
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