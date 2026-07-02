В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Два водителя автобуса, которые пострадали в результате атаки БПЛА на автобус Минск-Анапа в Брянской области, находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.