В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск — Гомель — Анапа.
- Два водителя находятся в тяжелом состоянии в больнице.
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Два водителя автобуса, которые пострадали в результате атаки БПЛА на автобус Минск-Анапа в Брянской области, находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
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"К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии", - сказал Вольфович журналистам.
В четверг днем в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В салоне находились 19 человек. По поступающим оперативным данным, пострадали двое водителей и один пассажир.