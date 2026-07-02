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В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус - РИА Новости, 02.07.2026
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17:06 02.07.2026 (обновлено: 17:10 02.07.2026)
В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус

Вольфович: пострадавшие при атаке ВСУ на автобус находятся в тяжелом состоянии

© Фото : NEWS.BY/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : NEWS.BY/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск — Гомель — Анапа.
  • Два водителя находятся в тяжелом состоянии в больнице.
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Два водителя автобуса, которые пострадали в результате атаки БПЛА на автобус Минск-Анапа в Брянской области, находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
«
"К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии", - сказал Вольфович журналистам.
В четверг днем в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В салоне находились 19 человек. По поступающим оперативным данным, пострадали двое водителей и один пассажир.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
СК раскрыл подробности об атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Вчера, 15:56
 
БелоруссияБрянская областьМинскАлександр Вольфович
 
 
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